Московская международная книжная ярмарка открывается в столичном Гостином дворе

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - 39-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ-2026), на которой посетителей ждут сотни издательств и литературных событий, открывает свои двери в Гостином дворе в центре Москвы в среду и продлиться до воскресенья, 6 сентября, включительно.

По информации организаторов, в ярмарке принимают участие более 300 издательств из РФ и зарубежных стран.

Посетителей ждет программа, в которую вошли более 500 мероприятий на 13 площадках, среди которых, кроме "Главной сцены", "Будущее книги", "Молодежная литература/Комиксы", "Дети.Мастерская", "Союз писателей России" и "Читаем Китай".

Гостей мероприятия ждут встречи с известными российскими и зарубежными авторами, презентации книжных новинок, профессиональные дискуссии и круглые столы, а также мероприятия для детской аудитории и показы кинофильмов. В программе - выступления Евгения Водолазкина, Алексея Вардамова, Павла Басинского, Аси Лавринович, Влада Маленко, Дарьи Донцовой, Кати Качур, Александры Марининой и другие авторы.

Почетным гостем ММКЯ-2026 в этом году стала КНР. В программу, посвященную этой стране вошли художественная проза, поэзия, детская и документальная литература, исследования и научная фантастика. В Москву, по информации организаторов, приедут, в частности, писатель Лю Чжэньюнь, переводчик и лауреат премии "Читай Россию" Лю Вэньфэй, поэты Си Чуань и Чжао Лихун, а поклонников научной фантастики ждут встречи с Ци Юэ и Тяньжуй Шофу.

Кроме Китая, в ярмарке примут участие Беларусь, Индия, Иран, Катар, КНДР, Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби и Шарджа), Оман, Саудовская Аравия, Турция.

Профессиональная программа ММКЯ поднимет вопросы будущего книги: развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, новые модели создания и распространения контента и взаимодействие литературы с экранными форматами. В рамках этой программы пройдет питчинг-шоу "Исходный код" издательства представят продюсерам кино, сериалов, анимационных студий и стриминговых платформ литературные проекты, потенциально способные стать основой новых экранизаций.

В рамках деловой программы ММКЯ состоится дискуссия КНИГА+ "Истории, которые становятся вселенными: книга и анимация как единая экосистема", где обсудят развитие литературных историй в различных форматах, создание медиавселенных и возможности сотрудничества издателей, анимационных студий и правообладателей. Также традиционно пройдет отраслевая конференция "Книжный рынок России - 2026".

В четвертый раз одновременно с ММКЯ пройдет Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ), в программу которой - встречи с авторами, бесплатные мастер-классы и спектакли для детей и родителей, дискуссии и для родителей, и для подростков.

Для тех, кто не может прийти лично, есть возможность присоединиться к программе главной сцены ММКЯ онлайн: трансляции будут вестись на канале ярмарки в VK Видео.

ММКЯ проходит при поддержке Минцифры России, департамента СМИ и рекламы города Москвы и Российского книжного союза.

Ярмарка работает со среды, 2 сентября, по субботу, 5 сентября, с 10:00 до 21:00, в воскресенье, 6 сентября, - с 10:00 до 20:00. Билеты доступны на официальном сайте мероприятия.