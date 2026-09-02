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Путин сообщил, что Киев обращался к друзьям РФ с просьбой обеспечить вывоз украинского зерна

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сказал, что Киев, столкнувшись со сложной ситуацией по вывозу своего зерна, обратился к друзьям РФ, в том числе арабским странам, Индии и Турции, с просьбой заставить Москву выпустить украинские грузы.

"Они прошли по всем нашим друзьям - в арабские страны, не в одну арабскую страну, в несколько, и к нашим индийским друзьям, и к некоторым другим, вот в Турцию, с одним и тем же вопросом: "Караул, помогите. Давайте заставим Россию под тем или иным предлогом, главным образом под предлогом социально-гуманитарного характера, выпустить наш груз", - заявил президент журналистам по итогам визита в Бишкек на саммит ШОС.

Президент заметил, что если этот груз они могут вывозить, пожалуйста, пусть вывозят в соседние европейские страны, через ту же Польшу". "Поляки не пропускают. Почему? Потому что боятся, что дешевое относительно украинское зерно останется в конечном итоге на их рынке, а не пойдет транзитом. И обрушит финансовую стабильность сельхозпроизводителей, в данном случае в Польше", - сказал Путин.

Другие страны-соседи тоже руководствуются теми же соображениями. "Так что ситуация непростая", - сказал он.

Бишкек Киев Владимир Путин ШОС
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