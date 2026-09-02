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Президент РАО считает, что новшества в образовании должны быть научно обоснованы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Все образовательные нововведения должны опираться на достоверные научные данные, так как каждое неудачное решение скажется на будущем страны и судьбе последующих поколений, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

"Не столько важно, в чьих руках будут сосредоточены исследования, сколько то, что все решения, связанные с системой образования, должны опираться на достоверные, выверенные научные данные, чтобы исследования перед внедрением новшеств в образовательную среду были репрезентативными и качественными", - сказала Васильева в интервью, опубликованном в среду в "Независимой газете".

Она отметила: необходимо, "чтобы люди, направляющие свои заключения в министерства и ведомства, были компетентными и могли отвечать головой за те данные, которые они предоставляют".

"Сфера образования очень консервативная и деликатная. Но не потому, что в ней работают специалисты, не готовые к переменам, а потому, что каждое неудачное решение скажется на будущем всей страны. От того, какой предмет мы введем или отменим, как расширим или сожмем (учебную - ИФ) программу, что сочтем важным, а что - второстепенным, зависят, без преувеличения, судьбы будущих поколений. Вот поэтому ни одно решение в этой сфере не может приниматься без опоры на науку", - подчеркнула президент РАО.

Она напомнила, что "Российская академия образования - головной экспертный центр, аккумулирующий все передовые разработки в области наук об образовании, поскольку обладает большой экспертной и научной базой".

"В то же время в нашей стране есть большие научные институты, есть вузовская наука - все это должно и дальше развиваться. Мы же, со своей стороны, всегда готовы поддержать коллег и дать экспертную, методическую и научную поддержку", - резюмировала Васильева в беседе с изданием.

Ольга Васильева Российская академия образования РАО
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