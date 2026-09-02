В Минпросвещения заявили, что телефоны отвлекают детей на уроках

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Запрет использования телефонов на уроках связан с тем, что они отвлекают детей от обучения, мешают усваивать информацию и лишают их мотивации, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

С 1 сентября 2026 года вступил в силу приказ министерства просвещения, которым запрещается использование мобильных телефонов на уроках. Кроме того, документом нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину.

"Да, (телефоны) отвлекают. Ведь урок - это прежде всего общение с учителем, это учеба. И телефон можно использовать после школы, но не во время занятий. Если, допустим, школьник отвлекся, а учитель объяснял материал, то возникают пробелы в знаниях. И отсюда, как снежный ком, отставание по тому или иному предмету, неуспешность, потеря мотивации и так далее", - сказал Кравцов в интервью ИС "Вести".

По его словам, в случае экстренных ситуаций ребенок может воспользоваться телефоном в школе.

"Конечно, бывают чрезвычайные ситуации. У нас во всех школах это предусмотрено: есть и телефоны, и соответствующие механизмы, инструменты оповещения. Поэтому в случае какой-то экстренной ситуации, конечно, можно воспользоваться телефоном, но не на уроке", - пояснил министр.