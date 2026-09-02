В МИД РФ отметили интерес ряда японских компаний к продолжению работы в России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - - Российская сторона отмечает интерес ряда японских компаний к продолжению работы в восточных регионах страны, прежде всего, в сфере энергетики, заявила в интервью "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем интерес ряда японских компаний к продолжению работы в восточных регионах России, в первую очередь в сфере энергетики.

Так, несмотря на "заморозку" политического диалога, инвесторы из соседней страны сохраняют своё присутствие в таких проектах, как "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Со своей стороны положительно оцениваем подобную позицию и напоминаем, что не ограничиваем контакты предпринимателей двух государств", - сказала она.

Захарова отметила, что в рамках ВЭФ-2026 в мероприятиях участвуют представителей деловых кругов Японии.

"Вместе с тем хотелось бы вновь подчеркнуть, что возобновление полноценного двустороннего торгово-экономического сотрудничества возможно только после деятельного отказа официального Токио от недружественной линии в отношении Российской Федерации", - подчеркнула она.

Полный текст интервью опубликован на сайте "Интерфакса".