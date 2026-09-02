Фальков заявил о строительстве двух судов для экспедиций в любую точку Мирового океана

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия готовится к прорыву в морских исследованиях, на заводе "Звезда" строят два научно-исследовательских судна неограниченного района плавания, первое судно планируют передать флоту в ближайшие два года, второе - до 2030 года, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"У нас больше 70 лет не обновлялся научно-исследовательский флот, и мы сейчас осторожно пока, сильно не анонсируем, но у нас на заводе "Звезда" идёт производство, изготовление двух судов неограниченного района плавания. Они очень хорошо оснащены оборудованием", - сказал Фальков в среду в интервью ИС "Вести".

По его словам, один из кораблей уже на стапелях, и, как ожидается, в ближайшее время его спустят на воду. "Это существенно укрепит наш научно-исследовательский флот", - отметил министр.

Он подчеркнул, что суда очень внушительных размеров, предусмотрены все необходимые обеспечивающие системы, уникальное научное оборудование.

"Отдельно мы сейчас уже начинаем готовить команду. Это означает, что в любой точке Мирового океана мы можем проводить исследования, ходить достаточно далеко, не только в прибрежные экспедиции. Конечно, мы очень ждём эти суда, и это будет настоящий прорыв", - заявил глава Минобрнауки.

Фальков отметил, что суда будут сданы до 2030 года.

"Мы ждем, что в ближайшие два года первое судно получим и в дальнейшем, собственно, второе судно до 2030 года будет тоже сдано", - сказал министр.