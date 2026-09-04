Площадь природных пожаров вдвое уменьшилась за сутки в ЯНАО

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Три природных пожара остаются непотушенными в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает департамент гражданской защиты населения региона в пятницу.

"По состоянию на 8:30 4 сентября в округе действуют три природных пожара (Надымский, Пуровский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 51 908 гектаров", - говорится в сообщении.

За сутки ликвидированы семь природных возгораний на площади 48 тыс. 988 га.

Накануне в округе действовали девять природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 100 тыс. 888 гектаров.

Группировка по тушению за сутки сократилась вдвое: в пятницу на пожарах работают 155 человек против 303 накануне.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 887 природных пожаров, на площади, пройденной огнем, 777 тыс. 164,3 га.