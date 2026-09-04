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Два человека погибли при сбросе с дрона взрывчатки на жилой дом в Брянской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух погибших при атаке дрона на жилой дом в Стародубском районе.

"Двое мужчин погибли в селе Алейниково Стародубского района. Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Он добавил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Брянская область
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