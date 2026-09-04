Восемь человек ранены в ЛНР из-за ударов ВСУ за сутки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов ранения получили восемь человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его информации, в Рубежном был атакован автомобиль скорой помощи. "Ранения получили водитель и фельдшер. В результате еще одного удара пострадал 59-летний мужчина, который ехал на электровелосипеде", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

Он сообщил, что в Сватовском муниципальном округе в результате атаки ВСУ осколочное ранение получил 18-летний юноша. "Еще один БПЛА ударил на автодороге Белокуракино - Сватово по легковому автомобилю, пострадал 41-летний водитель", - написал глава ЛНР.

Кроме того, по его данным, в Славяносербском муниципальном округе ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры, ранение получил работник. "В Кременском муниципальном округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу, пострадали 54-летняя женщина и 57-летний мужчина", - добавил глава ЛНР.