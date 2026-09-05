Песков призвал не забегать вперед по вопросу новых предложений от США по Украине до встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забегать вперед по вопросу новых предложений от Вашингтона по украинскому урегулированию и дождаться встречи Владимира Путина с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Вчера сам Трамп сказал, что речь о новых идеях не идет. Это было заявление президента США. Давайте дождемся встречи. Встреча с президентом действительно состоится. Будет беседа", - сказал он в субботу журналистам, отвечая на вопрос, можно ли предполагать, что Уиткофф и Кушнер привезли новые идеи по украинскому урегулированию.

"Не хотелось бы это всё как-то анонсировать, обсуждать без конкретной субстанции", - добавил представитель Кремля.

У Пескова также спросили, почему Уиткофф и Кушнер сначала приехали в Москву, а затем направятся в Киев.

"Это нужно спрашивать переговорщиков в Вашингтоне", - ответил он.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что предыдущие встречи Путина с представителями Вашингтона были достаточно продолжительными.