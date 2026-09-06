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Лавров считает, что руководство РФ сделает соответствующие выводы из заявлений Мерца о планах усилить армию

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российское руководство сделает соответствующие выводы из заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах по усилению германской армии, полагает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе - они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем", - сказал министр в интервью ИС "Вести".

"Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы", - подчеркнул Лавров.

Германия Фридрих Мерец МИД РФ Сергей Лавров
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