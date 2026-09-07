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Более 30 БПЛА сбили ночью над Воронежем и 12 районами области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 33 беспилотников над областным центром и рядом районов.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 12 районами области было обнаружено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в понедельник.

По информации Гусева, в одном из районов при падении обломков возникло возгорание нежилого здания. Там же посечены три жилых дома, повреждены четыре автомобиля, трактор и опора линии электропередач.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область Воронеж
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