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В МИД назвали неприкрытой ложью публикацию в датской газете о школе при посольстве РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком публикацию датской газеты Politiken, в которой утверждается, что в школе при посольстве России в Дании ведется "подготовка учеников к войне".

"Были возмущены публикацией в упомянутом вами СМИ фейка об общеобразовательной школе при посольстве России в Дании", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Она отмечает, что газета Politiken в этом материале "распространяет неприкрытую ложь, вписывая этот миф в более широкий контекст якобы исходящих от нашей страны "гибридных угроз".

"Вынуждены констатировать, что датские СМИ, отрабатывая политический заказ на очернение России, уже не гнушаются цинично использовать тему детей и школьного образования для культивирования тотального неприятия всего, что как-то связано с нашей страной, и оправдания враждебной политики правительства Дании в отношении Российской Федерации. Инструментализация детской темы, касается ли это России или любой другой страны, недопустима", - подчеркнула Захарова.

"Расцениваем информационную провокацию газеты "Политикен" как форму психологического давления и действие, создающее угрозу безопасности российской школы, её учеников и учителей. Требуем немедленно прекратить эту травлю и призываем датские СМИ вместо генерирования дезинформации и медиаманипуляций о России сосредоточиться на критическом анализе ситуации в самой Дании, включая интенсивную милитаризацию общества и насаждение ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ ранее было признано экстремистской организацией и запрещено в России - ИФ) в школьных учреждениях", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Дания
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