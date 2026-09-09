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В Кремле заявили, что вопрос о повышении налогов в РФ не рассматривается

В Кремле заявили, что вопрос о повышении налогов в РФ не рассматривается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Речи о повышении налогов в России не идет, макроэкономическая стабильность в стране полностью обеспечивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом речи не шло", - сказал он журналистам, комментируя сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года, и отвечая на вопрос, не рассматривают ли в Кремле на этом фоне повышение налогов.

"Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается", - добавил Песков.

По словам Пескова, упомянутый журналистом показатель дефицита ВВП - "цифра подвижная".

Он также обратил внимание на то, что правительство РФ постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства.

Дмитрий Песков Минфин РФ
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