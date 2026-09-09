Три предприятия повреждены в Новороссийске после ночной атаки БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Три предприятия Новороссийска в Краснодарском крае получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем канале в Мах.

"В настоящее время известно о повреждении восьми многоквартирных и частных домовладений, трех предприятий и православного храма", - заявил он во время обхода территорий.

В городе введен режим ЧС.

По словам главы города, для устранения последствий ночной атаки БПЛА развернут оперативный штаб, координирующий работу всех служб. Специалисты обследуют территории на наличие фрагментов беспилотников, начинаются обходы домов. По каждому адресу будут составлены акты оценки ущерба для последующих региональных и муниципальных выплат.

Повреждён водопровод на улице Магистральной, специалисты МУП "Водоканал" работают на месте для его восстановления. На нескольких улицах нарушена троллейбусная контактная сеть, движение затруднено.

Кроме того, продолжаются работы по ликвидации пожаров в лесных массивах в окрестностях Новороссийска.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах. Основной удар пришелся по Новороссийску. Повреждения зафиксированы в частных и многоквартирных домах. Погибли четверо, в том числе один ребенок, пострадали еще 29 человек. Произошло возгорание на территории одного из предприятий города.

Последствия ночной атаки устраняют в Крымском, Темрюкском районах и в Анапе.

На местах продолжают работать оперативные и спасательные службы.