Суд заочно арестовал основательницу "Дождя" Синдееву и гендиректора Тена

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала "Дождь" (организация признана в РФ иноагентом и нежелательной) Наталью Синдееву (признана Минюстом иноагентом) и гендиректора канала Марка Тена по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации.

"Суд избрал в отношении Синдеевой Натальи Владимировны и Тена Марка Такиёсиевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи их правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Синдеева и Тен обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании в РФ ее деятельности нежелательной).

Они объявлены в розыск.