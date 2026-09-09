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Власти Геленджика заявили о планах потушить пожар на электроподстанции в ближайшие часы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание на электроподстанции в Геленджике (Краснодарский край), произошедшее в результате атаки беспилотников на город, планируется потушить в ближайшие часы, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем канале в Мах.

"На территории электроподстанции сейчас ведётся тушение пожара. Ликвидировать возгорание планируется в ближайшие часы. После этого специалисты приступят к восстановлению электроснабжения в микрорайонах. По словам энергетиков, ориентировочно к 00:00 часам большая часть абонентов будет запитана", - говорится в сообщении.

На отдельных улицах микрорайона Голубая Бухта введен локальный режим ЧС, уточнил мэр.

Как сообщалось, электроподстанция была повреждена в Геленджике в результате атаки беспилотников на город. Это привело к отключению электроэнергии в ряде микрорайонов. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают оперативные и аварийные службы.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах. Основной удар пришелся по Новороссийску. Повреждения зафиксированы в частных и многоквартирных домах. Погибли четверо, в том числе один ребенок, пострадали еще 29 человек.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко позже уточнил, что повреждения получили три предприятия города.

Последствия ночной атаки устраняют в Крымском, Темрюкском районах и в Анапе.

Геленджик
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