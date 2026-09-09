Поврежденный от атаки БПЛА детсад в Анапе возобновит работу в четверг

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число поврежденных от атаки БПЛА домов в Анапе выросло до восьми, получивший повреждения детский сад возобновит работу в четверг, сообщила в своем канале в Мах глава города-курорта Светлана Маслова.

"После ночного падения обломков БПЛА проведено комиссионное обследование жилых помещений, которые получили повреждения. Всего пострадали восемь домовладений. Основные повреждения - нарушения остекления, фасадов, кровли. Детский сад "Волна", в котором были повреждены три окна, уже завтра возобновит прием воспитанников", - написала Маслова.

Она отметила, что у одного из поврежденных домов серьезно пострадали кровля и второй этаж.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. В Новороссийске погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 29 человек пострадали. Повреждения получили 472 квартиры в 73 МКД и 69 частных домовладений, а также здание храма

В Анапе обломками БПЛА повреждены три частных дома и детский сад. Там никто не пострадал. Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах.