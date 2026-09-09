Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате ночной массированной атаки беспилотников на Новороссийск, еще 29 человек пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду.

"Минувшей ночью наши военные отразили массированную атаку вражеских беспилотников на регион. Основной удар пришелся по Новороссийску. К сожалению, четыре человека погибли, в том числе один ребенок (...). Также этой ночью в городе пострадали еще 29 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь. При необходимости готовы доставить их в наши краевые медцентры", - написал Кондратьев в своем канале в Max.

Он отметил, что повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, также повреждено здание православного храма и детского сада. На местах продолжают работать все оперативные и спасательные службы.

"Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко держать ситуацию на личном контроле, оперативно провести оценку ущерба и оказать всестороннюю помощь и поддержку каждой пострадавшей семье", - проинформировал Кондратьев.

По информации главы региона, в Анапе обломками БПЛА повреждены три частных дома и детский сад. Там никто не пострадал. Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах.