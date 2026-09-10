Дело о мошенничестве в отношении бывших топ-менеджеров ГК "Бор" поступило в суд во Владивостоке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке рассмотрит дело против трех бывших топ-менеджеров ГК "Бор", обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в четверг.

"Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении бывших руководителей ООО "Дальнегорский горно-обогатительный комбинат" (ГОК) и аффилированных лиц", - говорится в сообщении.

Уголовное дело будет рассматривать судья Анастасия Сурменко.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 года по 2022 год, действуя в составе организованной группы, реализовали преступную схему, направленную на хищение денежных средств. Фигуранты обвиняются в совершение трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Речь идет о Дмитрие Рачкове (по данным ЕГРЮЛ, был гендиректором Дальнегорского ГОКа в 2016-2022 годах - ИФ), Владимире Кантуре (ранее занимал должность коммерческого директора ООО "Горно-химическая компания "Бор" - ИФ) и Андрее Ковалькове, который, как ранее сообщала прокуратура, занимал должность финансового директора одной из аффилированных с Дальнегорским ГОКом компаний, подтвердили "Интерфаксу" в суде.

В мае 2025 года уголовное дело в отношении этих фигурантов направлялось в Ленинский районный суд Владивостока, однако затем дело по подсудности было передано во Фрунзенский районный суд Владивостока, который, как сообщается в материалах суда, в январе 2026 года вернул дело из-за нарушений в обвинительном заключении.

Как сообщалось, по данным следствия, с 2011 по 2022 годы фигуранты реализовали преступную схему по дроблению бизнеса. В частности, они заключали формальные договоры между ООО "Дальнегорский ГОК" и аффилированными компаниями. Благодаря этому со счетов компании вывели через офшоры около 240 млн рублей.

Также, сообщала прокуратура, обвиняемые похитили около 1,1 млрд рублей бюджетных средств, которые должны были пойти на оплату электроэнергии для компании и были получены в виде субсидий из краевого бюджета. Ранее был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 380 млн рублей.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.