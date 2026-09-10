Медведев считает, что ядерное оружие может быть применено в определенных случаях

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В определенных случаях ядерное оружие может быть применено, это реальность, заявил в интервью газете "Ведомости" председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Это не намеки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намеком Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что "в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, утвержденные президентом, были внесены важные уточнения, которые конкретизируют условия применения Россией ядерного оружия".

Дополнен и перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

"Агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы против Российской Федерации или Белоруссии как участника Союзного государства рассматривается как совместное нападение на наши страны. И мы имеем полное право дать ответ на критическую угрозу своему суверенитету. Финальное решение будет принимать глава государства", - резюмировал зампред Совбеза.