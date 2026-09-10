Медведев заявил, что необходимости в мобилизации нет

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Потребности Вооруженных сил РФ полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, необходимости в мобилизации нет, заявил в интервью газете "Ведомости" председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Потребности же Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет", - сказал Медведев.

Он добавил, что инспирированные извне информационные атаки являются спецификой избирательной кампании 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее опроверг сообщения о возможности новой волны мобилизации в РФ после сентябрьских выборов. "Это информационная атака на Россию", - заявил он на пресс-конференции в Бишкеке в начале сентября.