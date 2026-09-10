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Портовая инфраструктура Махачкалы загорелась после атаки БПЛА

Портовая инфраструктура Махачкалы загорелась после атаки БПЛА
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Федор Щукин сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на регион произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы.

"Сегодня ПВО отразила атаку вражеских БПЛА, все воздушные цели уничтожены. В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы", - написал Щукин в своем канале в Мах.

Глава региона добавил, что возгорания оперативно ликвидированы, жертв и пострадавших нет.

В ночь на четверг Росавиация вводила ограничения в аэропортах Махачкалы, Владикавказа, Грозного. Они действовали в течение 3,5 часов.

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