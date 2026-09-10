Около 90 БПЛА уничтожено за ночь над Ростовской областью

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации около 90 беспилотников минувшей ночью; атаке подверглись четыре города и 16 районов региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 90 БПЛА. Атаке подверглись города Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск и 16 районов области: Милютинский, Зерноградский, Аксайский, Каменский, Мясниковский, Тарасовский, Орловский, Миллеровский, Чертковский, Азовский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский, Верхнедонской", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

Губернатор уточнил, что в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА повреждены два частных дома и автомобили, также повреждена ЛЭП - электричество отключено в четырех частных домах. Пострадавших нет, службы работают на месте.

Кроме того, в Тарасовском районе в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы - оно ликвидировано, никто не пострадал, добавил Слюсарь.