Вылет около 60 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вылет 58 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 09:00 четверга на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "ЮТэйр" в Уфу и Сургут; Nordwind Airlines - в Нижний Новгород, Кемерово, Санкт-Петербург; "Россия" - в Ижевск, Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь, Омск, Тюмень, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Самару и Новосибирск; "Ямал" - в Тюмень; "Аэрофлот" - в Екатеринбург; "Уральские авиалинии" - в Барнаул и Екатеринбург; "Победа" - в Пермь, Уфу, Киров, Самару, Санкт-Петербург, Нижнекамск, Екатеринбург и Новосибирск; "Икар" - в Нижнекамск; "Смартавиа" - в Санкт-Петербург и Сыктывкар.

Задерживается вылет нескольких рейсов в международном направлении – авиакомпании Red Wings в Батуми, Тбилиси (Грузия), "Ираэро" – в Даламан (Турция).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи были введены в среду вечером и сняты в четверг утром. В среду ограничения вводились несколько раз.

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. В связи с ранее введенными в работе международного аэропорта Сочи ограничениями имеются задержки рейсов, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы, уточняет пресс-служба ведомства в Мах.

Как сообщал минувшим вечером в своем канале в Мах глава Сочи Андрей Прошунин, в результате атаки безэкипажного катера частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. По предварительным данным, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные и специальные службы.