Один человек погиб, двое ранены после атаки БПЛА на Воронежскую область

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки БПЛА на Борисоглебск в Воронежской области погибла одна женщина, еще два человека пострадали; всего над регионом было сбито 19 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью в результате падения БПЛА на частный дом в Борисоглебске возник пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Ещё два человека пострадали, им была оказана помощь на месте", - написал Гусев в своем канале в Мах.

Кроме того, в городском округе в результате пожара уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, шесть автомобилей, посечена кровля гаража, добавил губернатор.