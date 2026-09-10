Около 100 тыс. мигрантов выдворены из РФ за полтора года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 100 тысяч мигрантов, допустивших различные нарушения, выдворены из России за полтора года, еще около 200 тыс. иностранцам ограничен въезд в страну. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ, начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кикоть.

"Случаев выдворения - в 2,6 раза больше. Результатом стало - порядка 100 тысяч мы выдворили, из них принудительно - 75 тысяч",- сказал Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД.

По его словам, по итогам превентивной работы подразделениями миграционной службы МВД закрыт въезд 197 тыс. иностранцев, которые нарушили закон в РФ.

"Также у нас усилили работу по качеству проверок документов, которые подаются при оформлении статуса. У нас выявлено в 10 раз больше поддельных документов, которые предоставляют заведомо ложные сведения", - отметил Кикоть.

Он добавил, что в МВД также наладили работу "в части выявления фиктивности брачно-семейных отношений" среди мигрантов. "Здесь рост на 20% выявляемости, заведомо ложных сведений - в 10 раз", - сообщил Кикоть, уточнив, что результатом стало 20 тыс. случаев аннулирования разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Всего, по его данным, за полтора года 800 тыс. иностранцев нарушили миграционное законодательство РФ.

"Мы их учитываем, заносим в реестр контролируемых лиц, и в отношении них происходят разыскные мероприятия", - сказал Кикоть.