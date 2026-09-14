Фестивали оладий и блинов пройдут в Тюменской области в выходные

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Гастрономические фестивали оладий и блинов пройдут в Тюменской области в предстоящие выходные 19 и 20 сентября в рамках большого фестиваля "Тюменская осень", сообщают региональные власти.

Так, в Тюмени состоится фестиваль "Тюменские оладушки". Всего по городу развернут 137 площадок для желающих попробовать традиционное блюдо, сообщила пресс-служба областного правительства.

По данным мэрии Тобольска, в городе фестиваль "Оладушки" пройдет на 26 площадках.

О фестивалях оладий объявили также администрации ряда сельских округов.

При этом в Ялуторовске в рамках "Тюменской осени" состоится гастрономический фестиваль "Блинная карусель", информировал муниципалитет.