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Летевший из Москвы в Анталью самолет сел в Минводах из-за неисправности

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с незапланированной посадкой самолета, летевшего из Москвы в Анталью, в аэропорту Минеральных Вод, сообщается в официальном канале прокуратуры в Max в воскресенье.

"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Москва - Анталья, было вынуждено совершить незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды по техническим причинам", - говорится в сообщении.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, добавили в ведомстве.

Москва Анталья Минеральные Воды
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