Пять участков для голосования на выборах президента Южной Осетии откроются в РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В рамках проведения выборов президента Южной Осетии в России откроется пять избирательных участков: один в Москве и четыре - в Северной Осетии, сообщили "Интерфаксу" в южноосетинском Центризбиркоме.

"Во Владикавказе откроется два участка и по одному - в Алагире, Камбилеевском и в Москве", - сказали в ЦИК. Там уточнили, что участок в Москве будет расположен на территории посольства Южной Осетии.

За президентское кресло поборются четыре кандидата: исполняющий обязанности президента Марат Камболов (выдвинут инициативной группой избирателей), Зураб Кокоев (выдвинут партией "Единство"), Мурат Валиев ("Патриоты Алании"), а также Казбек Кодоев (выдвинут инициативной группой избирателей).

Выборы состоятся 18 сентября.