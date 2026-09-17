Накануне выборов в Думе на рассмотрении находятся более 1140 законопроектов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Государственной Думе на рассмотрении в настоящее время находится 1141 законопроект, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

Один из них на стадии подготовки к третьему чтению, 181 - ко второму, 959 готовятся к рассмотрению в первом чтении, цитирует Володина сайт Госдумы.

По его словам, "после 27 июля в Госдуму внесено 104 законопроекта, большая часть из которых - 61,5 % - инициированы депутатами".

"Законопроекты направляются в профильные комитеты для подготовки к дальнейшему рассмотрению, чтобы у депутатов нового созыва была возможность как можно быстрее приступить к их обсуждению", - сказал председатель Госдумы.

Голосование на очередных выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября.