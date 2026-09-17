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Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных с ними выборах; первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и на Чукотке.

Избирательные участки на Камчатке и Чукотке открылись в 08:00 утра 18 сентября по местному времени (в 23:00 17 сентября по московскому времени).

В Камчатском крае с 18 по 20 сентября проходят выборы федерального и регионального уровней: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Камчатского края пятого созыва.

На Чукотке помимо выборов депутатов Госдумы РФ проходят выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа седьмого созыва.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате, будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

Россия выборы Госдума Камчатка Чукотка
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