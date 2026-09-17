Панфилова заявила, что все территориальные избиркомы оборудованы системой видеонаблюдения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Система видеонаблюдения и видеорегистрации установлена на 100% территориальных избирательных комиссий и почти на всех избирательных участках в регионах страны на выборах в Госдуму и совмещенных с ними выборах, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Системой видеонаблюдения и видеорегистрации оборудованы практически все наши избирательные участки, 100% территориальных избирательных комиссий. Поэтому все будет под строгим непрерывным пристальным оком наблюдателей, чему мы рады. Для нас это очень важно", - сказала Памфилова на церемонии открытия видеостены.

В конце выступления Памфилова открыла видеостену в атриуме ЦИК - на ней в дни выборов будут выводиться трансляции с избирательных участков в разных регионах России.

В свою очередь замглавы Минцифры РФ Олег Качанов в ходе мероприятия заявил, что система видеонаблюдения, в соответствии с федеральным законодательством, обязательна к использованию на федеральных выборах в России.

По его словам, система видеонаблюдения готова к началу выборов.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе открытия видеостены отметил, что системе видеонаблюдения, которая применяется выборах в РФ, нет аналогов в мире. "Она обеспечивает стопроцентный контроль за проведением выборов на всей территории РФ", - подчеркнул он.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате, будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.