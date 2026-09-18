Более 380 тысяч наблюдателей будут работать на выборах в РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следить за выборами в России будут более 380 тыс. наблюдателей, большая часть которых направлены партиями, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в пятницу.

"Субъектами, имеющими право назначать наблюдателей, заявлены 381 341 наблюдатель", - сказала Памфилова.

По ее словам, в том числе 209 548 наблюдателей назначены 11 политическими партиями, более 97 тыс. - от "Единой России", более 42 тыс. - от КПРФ, 28 тыс. - от "Новых людей" и по 17 тыс. от ЛДПР и "Справедливой России".

От кандидатов направлено 46 920 наблюдателей, заметила Памфилова.

"Для наблюдения за голосованием за рубежом, несмотря на все сложности и провокации, разного рода препятствия, мы смогли организовать это наблюдение. И назначено 175 наблюдателей на 89 участках в 59 странах", - пояснила глава ЦИК.

По ее словам, также в этом году в Россию приехали 1126 международных наблюдателей и электоральных экспертов из 133 стран. Они будут наблюдать более чем в 50 регионах страны и, как пообещала Памфилова, получат всю необходимую информацию, а также их безопасность будет обеспечена максимально.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате, будет замещено 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.