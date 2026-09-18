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Явка на выборах в Госдуму составляет 16%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, по состоянию на 15:25, составляет 15,99%, следует из данных ЦИК РФ.

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Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате, будет замещено 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

ЦИК РФ
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