Поиск

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры на 21-й пакет антироссийских санкций существенно расширила список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ, сообщили на Смоленской площади.

"В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещён въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Там отметили, что в данный список "включены лица, вовлечённые в принятие решений об оказании военной помощи киевскому режиму, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям России с третьими странами, создание препятствий морскому судоходству в интересах нашей страны, причастные к преследованию под надуманными предлогами российских граждан, формированию на площадке Совета Европы псевдоправовых антироссийских "механизмов", выступающие за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них".

"Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных России позиций "гражданских активистов" и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты", - подчеркнули в МИД РФ.

"Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября

Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

 Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%

Москва озабочена распространением на Арктику западной инициативы ядерного сдерживания
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11823 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов