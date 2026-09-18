РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры на 21-й пакет антироссийских санкций существенно расширила список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ, сообщили на Смоленской площади.

"В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещён въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Там отметили, что в данный список "включены лица, вовлечённые в принятие решений об оказании военной помощи киевскому режиму, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации, ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям России с третьими странами, создание препятствий морскому судоходству в интересах нашей страны, причастные к преследованию под надуманными предлогами российских граждан, формированию на площадке Совета Европы псевдоправовых антироссийских "механизмов", выступающие за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них".

"Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных России позиций "гражданских активистов" и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты", - подчеркнули в МИД РФ.

"Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.