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На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Славянск-Эко" в Краснодарском крае, возникшее после атаки беспилотников в минувшее воскресенье, сообщила Единая диспетчерская служба Славянского района края в своем канале в Мах.

"В 14:30 по московскому времени ликвидация пожара на "Славянск-ЭКО" завершена", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 сентября Славянский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. По данным оперативного штаба региона, в Славянске-на-Кубани на территории одного из предприятий начался пожар. Обломками БПЛА поврежден газопровод. Кроме того, были повреждены частные дома и поликлиника.

Позже ЕДДС района объявила, что пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе.

ООО "Славянск ЭКО" (Славянский нефтеперерабатывающий завод) - предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Мощность НПЗ составляет 5,2 млн тонн в год, он занимает 9% в общих объемах переработки нефти в Южном федеральном округе.

Краснодарский край
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