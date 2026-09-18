МИД РФ назвал юридически ничтожной резолюцию генконференции МАГАТЭ по Украине

Документ "носит откровенно провокационный характер", отметили на Смоленской площади

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали юридически ничтожной резолюцию генеральной конференции МАГАТЭ по Украине, отметили, что она выполняться не будет.

"Резолюция не только носит откровенно провокационный характер, но и выходит далеко за рамки Устава Агентства. Как и предыдущие аналогичные документы, она является для нас юридически и политически ничтожной и не будет (иметь - ИФ) никаких международно-правовых последствий. Никакие её положения выполняться не будут", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Там подчеркнули: "Россия продолжит обеспечивать безопасность ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами".

17 сентября в ходе 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ был рассмотрен и проголосован подготовленный Канадой и Украиной проект резолюции "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".

"Как и раньше, большинство делегаций отказалась поддержать эту инициативу. Наряду с теми, кто, как и мы, проголосовал против данного проекта или воздержался по нему, еще несколько десятков государств-членов МАГАТЭ предпочли манкировать разыгранным Западом фарсом, выразив неприятие антироссийского опуса своим неучастием в голосовании", - заявили в МИД России.

"Осуждаем очередную неуклюжую попытку узкой группы западных стран использовать Агентство для достижения своих политических целей вразрез с сугубо техническим мандатом данной организации", - добавили на Смоленской площади.