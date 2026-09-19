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Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту "Жуковский" после завершения тушения пожаров в Сербии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спецборт Ил-76 МЧС России, участвовавший в тушении лесных пожаров на территории Сербии, приземлился в московском аэропорту "Жуковский", сообщили в утром в субботу в пресс-службе российского чрезвычайного ведомства.

"Спецборт Ил-76 МЧС России, помогавший тушить лесные пожары в Сербии, приземлился в аэропорту Жуковский. Авиация чрезвычайного ведомства, участвовавшая в тушении лесных пожаров на территории Сербии, успешно завершила свою миссию и вернулась на место постоянной дислокации. Работа велась по официальному запросу сербских властей и поручению президента РФ Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж Ил-76 МЧС России выполнил 65 вылетов и сбросил 2 730 тонн воды на очаги пожаров в Сербии.

Российские спасатели участвовали в тушении наиболее сложных участков возгораний, одним из которых стал пожар в природном заповеднике "Делиблатска-Пешчара", площадь возгорания превышала 3500 га. Кроме того, самолёт был задействован в тушении пожаров на горе Сува-Планина.

"Ил-76 работал в связке с двумя вертолетами Ка-32 и наземными силами сербских пожарных. Экипажу самолета МЧС России удалось ликвидировать ключевые очаги и не допустить распространения огня на населённые пункты", - добавили в пресс-службе.

Жуковский Ил-76 МЧС России Сербия
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