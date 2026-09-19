Более 4,6 млн россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что досрочным голосованием на выборах в Госдуму воспользовались свыше 4,6 млн избирателей.

"Таким образом на территории РФ досрочно проголосовали 4 млн 663 тыс. 963 избирателя", - сказала она в субботу журналистам.

По ее словам, в 37 регионах, где проводилось досрочное голосование, 232 тыс. 369 человек проголосовали на участках, которые были образованы в очень труднодоступных или отдаленных местностях. 31 тыс. 258 избирателей - на судах дальнего плавания, которые в день голосования будут находится вдали от берегов, 121 избиратель - на полярных станциях.

"На территории 12 субъектов Российской Федерации, в которых введено военное положение и средний уровень реагирования, избирательными комиссиями были приняты решения о проведении досрочного голосования. И, уточняю цифру: досрочно в этих субъектах РФ проголосовали 4 млн 400 тыс. 215 избирателей", - уточнила глава ЦИК.

Она отметила, что "голосование идет довольно оживленно". "Во всех 89 субъектах РФ участки были открыты своевременно, и своевременно они все приступили к работе", - сказала Памфилова.

По ее словам, в Луганской Народной Республике в пяти муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении, поэтому никаких сбоев нет.

На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей составила более 30%, сообщал ранее ЦИК РФ.