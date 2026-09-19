В ЦИК заявили, что кибератак в ходе выборов в ГД за последние сутки практически не было

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В России за прошедшие сутки не фиксировались кибератаки в ходе выборов в Госдуму 9-го созыва, информационные сервисы и электронное голосование работают нормально, в целом голосование идет в штатном режиме, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в субботу.

"На сегодня мало информации. Никаких особых атак не было, не потому что мы их отбивали. Их практически не было. Поверьте, я в этом честно признаюсь", - сказала она.

По ее словам, дистанционное электронное голосование "проходит нормально, все цифровые сервисы работают".

"Не знаю, то ли мы напугали наших недругов, то ли они готовятся к решающему бою (...) завтра. (...) Но мы будем готовы ко всему. Сейчас, честно говорю, все спокойно проходит, голосование в рабочем, штатном режиме, и (...) чтоб так было все оставшееся время", - отметила глава ЦИК.

Кроме того, она сообщила, что в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сбои практически не наблюдались. "Что касается дистанционного электронного голосования. Хочу напомнить, что оно проходит в 33 регионах, и сбоев практически не было, которые могли бы повлиять на ход дистанционного электронного голосования", - сказала Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате, будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.