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"Южная" группировка за сутки уничтожила 47 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие из состава "Южной" группировки войск в течение суток поразили в зоне СВО 47 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии и почти 100 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в воскресенье.

"Поражено 47 пунктов управления БПЛА", - сказал Астафьев.

По его словам, в зоне ответственности группировки за минувшие сутки уничтожены также 94 НРТК противника.

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