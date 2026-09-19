Минпросвещения повысит минимальную нагрузку на старшеклассников с 1 сентября 2027 года

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Количество учебных часов у школьников 10-11-х классов с 1 сентября 2027 года составит не менее 2 тыс. 312 за два года, соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом министерство утвердило обновленный федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Его введение в действие запланировано на 1 сентября 2027 года.

"Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2 тыс. 312 часов и не более 2 тыс. 516 часов (не более 37 часов в неделю в каждом классе)", - говорится в приказе.

На настоящий момент в федеральном государственном образовательном стандарте количество учебных занятий за два года на одного обучающегося составляет не менее 2 тыс. 170 часов и не более 2 тыс. 516 часов.

В документе уточняется, что учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом и углубленном уровне: русский язык, литература, родной язык и (или) государственный язык республики РФ, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.

Кроме того, в учебном плане должны быть предусмотрены часы, отведенные на реализацию проектной деятельности.

Приказ закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне, при этом учащимся предоставлена возможность углубленного изучения предметов в рамках выбранного профиля.

"Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не менее 13 учебных предметов (русский язык, литература, математика, иностранный язык, информатика, физика, химия, биология, история, обществознание, география, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура) и предусматривать изучение не менее двух учебных предметов на углубленном уровне", - отмечается в документе.

Как ранее сообщал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному; в то же время образовательная организация самостоятельно определит формирование внутри этих профилей узконаправленных групп или классов.

Например, внутри технологического профиля можно создать инженерное или IT-направление, а в рамках гуманитарного - открыть класс с углубленным изучением языков и педагогики.

Министр пояснил, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.

Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Закреплена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате.

Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствие со стандартами начальной и основной школы, что обеспечивает преемственность между уровнями образования.