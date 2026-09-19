Путин поздравил Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил Марата Камболова с победой на выборах главы Южной Осетии, сообщает сайт Кремля в субботу.

"Уважаемый Марат Аркадьевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Республики Южная Осетия. Столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к вам со стороны югоосетинских граждан", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

"Отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - отметил Путин.

Он пожелал Камболову успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

Ранее глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщила, что после обработки 99% голосов по состоянию на 14:00 по Москве на президентских выборах лидирует Камболов. По ее данным, предварительно он набрал 85,12% голосов избирателей.

Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,2%, это более 32 тыс. избирателей. Окончательные данные ЦИК опубликует в республиканских газетах в ближайшие дни.

Камболов в настоящее время занимает должность премьер-министра республики. Он также исполняет обязанности президента.