Поиск

Режим повышенной готовности объявлен в Иркутской области из-за медведей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности ввели на территории всей Иркутской области из-за участившихся случаев выхода медведей к людям, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем официальном канале в мессенджере Max в субботу.

"Подписал указ о введении с 18 сентября на территории Иркутской области режима повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей из естественной среды обитания к территориям населенных пунктов, на автомобильные трассы и даже непосредственно к домовладениям жителей", - говорится в сообщении.

В РоссииВ Иркутской области медведь убил двух сборщиков ягодЧитать подробнее

Кобзев уточнил, что за весь период активности хищников от жителей поступило более 1,5 тыс. сообщений. Только за прошлые сутки на телефон диспетчеров поступило 56 сообщений о выходах медведей.

"Отмечу результат работы мобильных групп. За прошедшие сутки добыто 11 медведей: пять - в Братском районе, по две особи - в Нижнеудинском, Киренском и Слюдянском районах. Всего же в 2026 году добыли 191 медведя", - уточнил Кобзев.

Губернатор также рекомендовал жителям и гостям региона не посещать леса. Кроме того, рекомендуется "исключить выпас сельхозживотных на территориях охотничьих угодий".

Иркутская область Игорь Кобзев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим повышенной готовности объявлен в Иркутской области из-за медведей

Минпросвещения повысит минимальную нагрузку на старшеклассников с 1 сентября 2027 года

 Минпросвещения повысит минимальную нагрузку на старшеклассников с 1 сентября 2027 года

В Сочи открыли доступ к пляжам

 В Сочи открыли доступ к пляжам

Минцифры сообщило о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний

За последние сутки в РФ в ходе выборов зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма

 За последние сутки в РФ в ходе выборов зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма

Минобороны сообщило о переходе под контроль РФ 27 населенных пунктов в зоне СВО

Доступ к пляжам ограничили в Сочи из-за опасности безэкипажных катеров

 Доступ к пляжам ограничили в Сочи из-за опасности безэкипажных катеров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11831 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3745 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов