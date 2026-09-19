Режим повышенной готовности объявлен в Иркутской области из-за медведей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности ввели на территории всей Иркутской области из-за участившихся случаев выхода медведей к людям, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем официальном канале в мессенджере Max в субботу.

"Подписал указ о введении с 18 сентября на территории Иркутской области режима повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей из естественной среды обитания к территориям населенных пунктов, на автомобильные трассы и даже непосредственно к домовладениям жителей", - говорится в сообщении.

Кобзев уточнил, что за весь период активности хищников от жителей поступило более 1,5 тыс. сообщений. Только за прошлые сутки на телефон диспетчеров поступило 56 сообщений о выходах медведей.

"Отмечу результат работы мобильных групп. За прошедшие сутки добыто 11 медведей: пять - в Братском районе, по две особи - в Нижнеудинском, Киренском и Слюдянском районах. Всего же в 2026 году добыли 191 медведя", - уточнил Кобзев.

Губернатор также рекомендовал жителям и гостям региона не посещать леса. Кроме того, рекомендуется "исключить выпас сельхозживотных на территориях охотничьих угодий".