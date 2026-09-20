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Лихачев заявил об усилении обстрелов Энергодара перед выборами

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о тенденции увеличения количества массированных атак ВСУ по Энергодару.

"Начиная с весны этого года возрастало частота ударов ВСУ по Энергодару, очевидно, это было направлено на желание сорвать выборы. К сожалению есть один погибший", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, неделя перед выборами охарактеризовалась еще большим количеством обстрелов. "Это и традиционные дроны, и артиллерийские обстрелы и минометные", - сказал Лихачев.

Он добавил, что возросло и психологическое давление украинской стороны на жителей города. "Ночью работали дроны, которые запугивали, оскорбляли людей и делали все, чтобы люди на выборы не пришли", - сообщил Лихачев. Но, по его словам, "эффект получился обратный".

Лихачев отметил, что "голосование в Энергодаре проходит в таком формате, чтобы минимально подвергнуть риску жизни людей" - оно было и в досрочном формате, и с вызовом на дом.

Глава "Росатома" добавил, что люди демонстрируют мужество и профессионализм для поддержания безопасности Запорожской АЭС.

Энергодар Запорожская АЭС Росатом Алексей Лихачев
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