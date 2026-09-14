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Лихачев сообщил о почти 30 погибших из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о почти 30 погибших и 100 раненых в результате атак ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару.

"У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак", - сказал он журналистам на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

По словам Лихачева, практически 90% разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси было посвящено ситуации на ЗАЭС, обеспечению безопасности крупнейшего в Европе энергетического объекта.

"Мы с вами вроде бы далеко, в Вене находимся, расстояние здесь порядка 1400 км. И даже при умеренном ветре, не дай бог, радиоактивное облако дойдёт досюда за двое с небольшим суток. Поэтому, конечно, это общая европейская забота. И наша главная здесь цель - объяснить, в чём главные риски в продолжающейся эскалации и нагнетании ударов по Запорожской станции", - сказал глава "Росатома".

Он отметил, что последние события, когда ВСУ ударили по колонне заправщиков, завозящих необходимое для безопасности станции топливо, "расставили все точки - кто и что делает, и с какой целью".

"Это признают уже практически все, что вот эта эскалация - желание поставить станцию, персонал в безвыходную ситуацию, это не достигнет цели. Здесь нет никаких сомнений. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции", - резюмировал Лихачев.

ЗАЭС Алексей Лихачев Энергодар Росатом МАГАТЭ
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