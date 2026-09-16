ВСУ атаковали объекты водоотведения в Энергодаре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по объектам водоотведения в Энергодаре, сообщил глава администрации города Максим Пухов в среду.

"Удары пришлись по территории очистных сооружений. В общей сложности 6 БПЛА атаковали объекты на территории, в том числе машзал", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, удары наносились ночью, обошлось без пострадавших. Степень повреждения инфраструктуры уточняется.

Ранее Пухов сообщил, что в городе несколько дней отсутствует электричество из-за повреждения линий электропередачи за пределами Энергодара.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами ударов с конца апреля.