Глава ЦИК РФ сообщила о более тысячи волн DDoS-атак на инфраструктуру в избирательном процессе

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. волн DDoS-атак было зафиксировано на задействованную в организации голосования на выборах в РФ инфраструктуру, более 120 - на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"За период с нуля часов 18 числа по 13:00 сегодняшнего успешных атак не было, несмотря на их мощь и силу. При этом уровень воздействия оценивается как очень высокий. Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. (...) Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой ёмкостью наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуру голосования. Также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру РФ в целом", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье.

"За прошедший период было зафиксировано более 1 тыс. волн DDoS-атак на инфраструктуры РФ, задействованные в избирательном процессе. Например, по ДЭГу - 124 атаки (...). ЦИК России - наши все цифровые ресурсы (мощностью - ИФ) 13 Гбит, количество таких атак - 13. И так далее. На один только "Ростелеком" было 377 атак", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что на ход голосования они не повлияли, все были успешно отбиты.

Глава ЦИК уточнила, что "атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа".

"Откуда идут? Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия и даже из Индии", - сказала Памфилова.

По ее словам, также "наблюдался трафик с подмененными российскими IP-адресами с международных стыков, которые также успешно фильтруются на системах очистки "Ростелекома".

"Помимо атак на инфраструктуры, которые задействованы в выборах, подверглись атакам и другие значимые российские информационные системы, в том числе Единая биометрическая система. Все атаки были успешно отбиты", - сказала она.

Кроме того, "зафиксированы и заблокированы более 100 млн потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению разного рода инцидентов," на сервера. Речь идет о попытках поиска и эксплуатации уязвимостей на следующих выборных инфраструктурах федеральной платформы ДЭГ (vybory.gov.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), ЦИК РФ (cikrf.ru), доменную зону избирательных комиссий (izbirkom.ru), уточнила Памфилова.

"Научились мы отражать эти атаки, они своевременно выявлялись, фильтровались средствами защиты, справились. Но вот, я думаю, что еще некоторые удары они попытаются нанести, время еще есть. Еще полдня и ночь впереди. То есть мы к этом готовы", - сказала глава ЦИК РФ.

"Фактов нанесения ущерба, нарушения доступности серверов или деградации производительности серверов не зафиксировано", - подчеркнула Памфилова.

Кроме того, добавила она, "18 сентября в 22:02 мск в телекоммуникационной инфраструктуре зафиксирована внешняя попытка сканирования, подбора учетных данных для доступа к коммутаторам магистральной сети передачи данных". "IP-адреса источников несанкционированных попыток доступа установлены. Все они имеют признаки украинского воздействия. Принятыми мерами развитие инцидента предотвращено. Это помимо того, о чем я говорила 18 числа, когда была беспрецедентная атака, которую тоже удалось минимизировать", - сказала глава ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября.