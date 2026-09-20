Памфилова заявила, что фейки о якобы массовом недопуске наблюдателей на выборах не подтвердились

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Фейковые сообщения о якобы массовом недопуске наблюдателей на выборах не подтвердились, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Фейки о якобы массовом недопуске наблюдателей, которые пытались тиражировать отдельные партии и кандидаты, они не подтвердились", - сказала она в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По ее словам, ЦИК рассматривает поступающие в комиссию жалобы мгновенно. "Часть остается, поскольку там дополнительные обстоятельства, которые надо выяснять. А так (рассматриваются - ИФ) мгновенно, и принимаются решения в пользу участников выборов - партий и кандидатов, если действительно это обосновано", - отметила глава комиссии.

Процент сообщений о допущенных нарушениях, по ее словам, минимальный. "Если считать в цифрах, не будет и сотой доли процента на 91 тыс. избирательных комиссий. Это в разы меньше, чем на выборах 2021 года", - заявила Памфилова.